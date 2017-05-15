台党产会：国民党占国有地 最快5月底追征

（联合早报网讯）台湾党产会发言人施锦芳今天表示，国民党早期以“转帐拨用”无偿取得国有房产土地，属于不当取得财产，最快5月底委员会通过后，将做出行政处分，向国民党追征约新台币8亿、9亿元。

据台湾联合报报道，台湾行政院不当党产处理委员会3月24日召开“国民党以转帐拨用等方式，取得国有房屋及其基地并已移转他人的追征案”听证会。根据党产会报告，国民党以转帐拨用方式取得、并已移转给第三人的“国有特种房屋基地”土地，共458笔、22万坪，获利新台币12.46亿元，以106年1月公告现值计算，约价值92亿元。

国民党则主张，国民党在第二次世界大战时遭受许多损失，由政府征收日本方面财产赔偿，并非无偿、也非不当，且接受赔偿的不仅国民党，南开大学天津校区在战时损失甚钜，也获政府日产赔偿。当时赔偿国民党的只有日产，并剔除公有财产。

施锦芳下午受访表示，国民党上周向党产会申请阅卷，党产会也正对这些土地面积和移转时公告现值等资料进行确认，预估将等5月底或6月初召开的委员会通过后，对国民党祭出行政处分，追征价金。

至于追征金额，施锦芳表示，国民党移转的土地大都在民国50、60年代进行，因当时公告现值资料难以取得，将以最接近移转时间点的公告现值，以及政府征收土地时付出的价金作为追征标准，预估金额会再下修，可能为8亿、9亿元，应不会超过10亿元。

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