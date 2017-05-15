中国中西部多省交管部门受勒索病毒影响

（联合早报网讯）5月12日以来，全球多个国家的网络遭遇名为“想哭”的勒索软件攻击。据统计，受该病毒影响的地区涉及中国、英国、西班牙、俄罗斯等上百个国家和地区。电脑被勒索软件感染后文件会被加密锁定，支付黑客所要赎金后才能解密恢复，受攻击对象包括医院、高校等机构。

据澎湃新闻报道，中国国内被感染的组织和机构也已经涉及很多地区，影响范围遍布高校、火车站、自助终端、邮政、加油站、医院、政府办事终端等多个领域。随着5月15日本周第一个工作日的到来，中国继续有多地的公共服务部门被曝出电子设备遭上述勒索病毒侵袭的消息。其中，中西部多个省份的交管部门都受到上述病毒影响，部分业务暂停办理。

据四川媒体《华西都市报》15日上午消息，包括成都在内，四川多地交管、户籍等民生服务系统受到病毒影响，正在紧急维护或处置。

15日，四川当地多地政务服务中心或相关部门都发布了有关勒索病毒影响的公告。绵阳交警通过官方微博发布提示，比特币勒索病毒爆发后，交警大队对交管服务大厅的电脑、工作站进行了紧急维护。但今天发现部分电脑还有问题。目前正在维护中，只有部分业务窗口开放，排队人数较多。同时提醒大家另择时间办理业务，或通过微信进行预约。

四川眉山东坡区党务政务服务中心也贴出通知，由于勒索病毒爆发，窗口所有电脑均遭到感染，现暂停办理所有户籍业务，目前正尽力处理中。15日12时，记者致电得知，维护工作已完成，下午就可以正常提供服务。

澎湃新闻15日中午从四川巴中市交警部门获悉，当地交警部门目前正对相关电子设备进行网络病毒查杀，今日部分手续业务的办理工作将会受到影响。

15日中午，陕西媒体《华商报》通过官方微信披露，陕西部分地市的交通管理网络也受到了上述勒索病毒爆发的影响，暂停了业务办理。

其中，省会西安已经紧急下发暂时停办部分交通管理业务的通知。除西安外，陕西的安康、宝鸡、渭南、咸阳、杨凌等地交警部门也都发布通知，暂停办理车驾管业务。

而据陕西交通广播微信公众号消息，西安交警目前正在进行断网防护和排查工作，目前受到影响的主要业务包括交通违法处理、通行证办理、挖站手续审批、驾驶员考试、机动车上牌、机动车线上检测等业务工作。

15日中午，与陕西隔河相望的山西交警部门也通过官方微信微博发布消息，受“勒索病毒”影响，山西全省11市大部分交管业务停办。目前，山西全省交警部门正组织安装防护软件，安装完毕即可恢复正常。

与陕西、山西相邻的中部人口大省河南同样有部分地区交管部门的电子设备遭遇网络病毒侵扰。

据郑州市车管所消息，目前郑州市城西、城北车管所都已经暂停办理相关业务，正在进行网络安全维护，城南车管所目前可以办理部分业务，相信今天下班前能够完成维护工作。

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