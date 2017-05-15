库什纳家族房地产项目至今没有中国投资者

（联合早报网讯）美国总统特朗普女婿库什纳（Jared Kushner）家族的房地产项目在中国四个城市进行了推介后，尚未收到任何意向资金承诺。

据彭博社报道，该房地产项目的中国合作伙伴，移民中介公司侨外集团的总经理助理杜冠超说，目前在中国还没有任何投资承诺。但他也补充，现在要判断会不会有投资还为时尚早，再者中国南方人更关注的是和项目有关的真实情况，而不是品牌。

库什纳企业的代表本月初到中国进行项目推介会，希望为在新泽西的房地产项目筹得1.5亿美元的投资。因库什纳的妹妹梅尔（Nicole Meyer）在北京、上海的推介会上提及兄长的名字，并且在幻灯片上展示美国总统特朗普的照片，这次推介活动备受质疑，库什纳公司后来为此而道歉，并表示公司代表不会再出席在中国的推介会。

在刚过去的广州推介会上，彭博社的记者被拒之门外，不被允许入场。

受邀参加推介会的一名周姓中年女子说，她不介意库什纳家族与特朗普的关系，但是她对该项目感到失望，因为相较于她了解过的其他投资换居留权项目，这个项目没有特别优势。

另一名与会者说，“我今天是为了看看库什纳家的人才来，他们没出现让我失望。”

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