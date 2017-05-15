万达将在海外落地两个超百亿美元级项目

（联合早报网讯）大连万达集团董事长王健林日前在“一带一路”国际合作高峰论坛接受采访时提到，万达正在与“一带一路”四个国家洽谈项目，今年万达要落地两个超过百亿美元级别的项目，一个是马来西亚的大马城，还有一个项目在印尼，目前还在谈。

澎湃新闻等媒体今天（15日）报道，王健林表示，原本大马城项目预计在“一带一路”峰会期间签合约，但由于时间比较赶，目前项目还在讨论中。据悉，马来西亚首相纳吉已去过万达集团与王健林就该项目进行了洽谈，但目前仍未有最终定论。

另外，王健林在“一带一路”国际合作高峰论坛上发言称，“一带一路”沿线多数是发展中国家，人口基数大，人口红利多。比如印度人口超过13亿，位居世界第二，平均年龄26岁；印尼人口约2.6亿，位居世界第四，平均年龄不到26岁。这些国家旅游设施相对落后，旅游投资空间巨大。

王健林表示，随着“一带一路”倡议的提出，政策沟通、相关资金支持及投资和贸易便利化等成果显现，为中国企业“走出去”提供了保障，万达的投资计划将大幅增加。他表示，希望“一带一路”倡议得到更多国家的认可，共建常设协调机构，为企业海外投资提供更多保障。

王健林表示，万达在“一带一路”的旅游投资方面现已落地了两个项目，分别在法国巴黎和印度哈里亚纳邦。其中，巴黎的大型文化旅游项目占地80万平方米，总建筑面积76万平方米，总投资超过30亿欧元，是欧洲最大的旅游投资项目。另一个印度产业新城项目则占地11平方公里，规划制造业园区、文化旅游园区和居住园区，项目建成后可创造超过10万个就业岗位，是印度目前最大的投资项目。

王健林在本月12日晚中国政法大学“努力践行文化自信”的演讲中表示，万达已成为了美国迪士尼、环球主题乐园以外，世界第三个规模出口重大文化旅游产业的企业。

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