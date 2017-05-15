马来西亚预计今年吸引400万中国游客

（联合早报网讯）马来西亚旅游及文化部长纳兹里今天（15日）在北京表示，马来西亚非常重视中国的旅游市场，双方将加强合作，力争今年中国赴马旅游人数达到400万人次。

中新社报道，纳兹里今晚出席旅游业界及媒体代表的招待晚宴时透露，今年10月1日，马来西亚将举办“一带一路”系列马拉松——马来西亚站比赛。这将提升马来西亚体育旅游目的地的形象，吸引更多中国体育旅游爱好者。

纳兹里说，马来西亚是东盟（亚细安）国家中最早与中国建交的国家之一，也是最早成为中国公民出境旅游目的地的国家之一。“我们非常珍视与中国的友谊，愿意与中方共同努力，推进马中旅游合作不断走向深入。”

中国是马来西亚继新加坡和印度尼西亚之后的第三大客源国。2016年马来西亚接待212万中国游客，比2015年增加27%。今年第一季度，马来西亚已接待约56万中国游客，比去年同期增长8.3%。

纳兹里说，旅游业是马来西亚第二大外汇贡献领域，也是第六大经济贡献来源，旅游业还将带动诸如餐饮、住宿、服务业等其他行业。

“中国钓鱼爱好者将成为今年我们重点推广的人群。”纳兹里说，马来西亚已经成为中国钓手出国钓鱼的首选目的地，马来西亚每年举办众多钓鱼赛事，如：中国精英钓手云冰旗鱼挑战赛、吉打州中国专业钓手马鲛挑战赛、肯逸湖淡水游钓等。

纳兹里介绍说，每周从马来西亚飞往中国各城市的航班多达420班次。今年马来西亚将与中国包机公司共同努力，为中国北方地区提供直飞沙巴的包机服务。中国青海省西宁市也将有前往吉隆坡的全年包机服务。

他透露，马方对中国游客简化签证手续，电子签证和电子准入政策都为中国游客赴马提供方便，预计今年将吸引300万至400万中国游客赴马。

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