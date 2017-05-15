台湾朝野混战中通过《前瞻条例》初审

（联合早报网讯）台湾立法院今天在蓝绿混战中初审通过备受争议的《前瞻基础建设特别条例》草案，但全案仍须经过一个月朝野的协商。在野的国民党则誓言，绝不让相关预算轻松过关。

继上周四撒面粉、泼水和扯头发等杯葛手段后，国民党立委今天再祭出多项拖延战术，阻挠经济委员会等六个委员会联席会议续审《前瞻基础建设特别条例》草案。

拥有多数优势的民进党立委再度采取人墙策略，一大早就占领主席台，避免蓝营进击。当会议即将开始时，国民党立院党团总召廖国栋即率领蓝委进场，一边往空中撒千元假钞，一边高喊“钱坑法案，小英撒钱等口号，更有蓝委制作“钱砖”往主席台砸，讽刺前瞻草案是“撒钱”计划。

此时，蓝绿爆发推挤冲突，双方再次打成一团，部分国民党立委更激动地翻桌、泼水，搞得多位朝野立委衣身湿透，狼狈不堪。就在一片混乱和抗议声中，民进党籍的会议主席、经济委员会召集委员邱议莹宣布开议，议事人员就如“赶火车”似地快速宣读剩余五项条文，包括最具争议的第七条，即8800亿元新台币（下同，约409亿新元）的前瞻预算匡列。全案于早上11时35分宣读完毕，邱议莹随即宣告全案保留至院会处理，须交党团协商。

根据民进党规划，前瞻草案将在6月到7月间加开的临时会完成三读，三读通过后，行政院才会将预算送入立法院审查。虽然草案今天如绿营预期，通过初审送出委员会，民进党立院党团总召柯建铭对于前瞻预算最终能否顺利过关语带保留。他今天受访时指出，这个部分要“慢慢处理”，至于预算能否在本会期通过，他眉头紧锁地说：“难啊。”

面对民进党的强势作为，国民党党团首席副书记长林为洲说，开临时会时，国民党主席人选已确定，届时党政策会、智库将集体动员，一起拟定作战策略。廖国栋也誓言，国民党势必全面杯葛，阻挡院会审查进行。

根据前瞻条例，总统蔡英文计划在八年内以8800亿元的特别预算进行绿能、数位和轨道建设，但在野的国民党、亲民党和时代力量纷纷质疑有关计划缺乏专业评估及财务规划，尤其是半数经费投注在轨道建设，后患无穷。国民党提议，先编四年预算，金额上限为4500亿元，却遭到民进党拒绝，双方僵持不下。

眼见国民党处处杯葛，身兼民进党主席的蔡英文态度转硬，下令要求立院党团全力通过法案和预算，她上周六出席一场高中生论坛时则以温情喊话，呼吁全民支持前瞻。她说：“这是一个对未来的投资，也是一个以解决问题为导向的投资。这些投资不一定可以立刻看到成效，但是台湾需要一个考虑国家长远发展的政府。”

行政院长林全今天也透过面簿贴文应和蔡英文。他写道：“改革的路途还很遥远，有很多困难，但我们不会停下脚步，一起努力，创造美好未来。”

不过，不少民间团体对前瞻计划仍不买账，经济民主连合、屏东环保联盟等数个组织今午就到立法院外抗议，扬言将集结公民团体，力挡前瞻条例三读。

前任马英九政府末期的国家发展委员会主委林祖嘉日前也出面炮轰，指前瞻计划财务前后矛盾，有“膨风”嫌疑。对此，国发会发表新闻稿澄清，当局是根据主计总处的总体计量模型计算前瞻计划效益，估算已属严谨保守，平均每年经济成长率可提高0.1个百分点，平均每年可增加4至5万个工作机会，绝对没有“膨风”。

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