友邦提案把邀请台湾参与WHA列入议程

（联合早报网讯）台湾外交部今天确认，台湾今年铁定拿不到世界卫生大会（WHA）邀请函，但台湾友邦已向世卫组织提案，把邀请台湾以观察员身份参与WHA一事列入大会议程。

综合台媒报道，台湾外交部官员今天指出，该部上周五（12日）已向世卫组织官员当面确认，台湾今年“百分之百拿不到邀请函”。

WHA将于5月22日至31日在瑞士日内瓦举行，台湾自2009年起每年都以“中华台北”观察员身份与会，但今年直到报名截止都未收到邀请函。

世卫组织处长阿姆斯壮上周曾指出，台湾自2009年后藉以派团出席WHA的“海峡两岸谅解”如今已不存在，世卫组织暂无计划邀台湾出席WHA。

台湾外交部官员今天说，友邦已陆续致函世卫总干事陈冯富珍，要求将“邀请台湾以观察员身分参与WHA” 提案列入今年大会议程。即使最终被否决，上述提案仍会在WHA中获宣读。台湾友邦届时可发表意见，凸显台湾被排除在国际医卫体系外的问题，以及这已违反世卫组织不得因政治信仰而歧视的宪章。

此外，台湾卫福部长陈时中也会率团前往日内瓦举办国际记者会，接受数家重要国际媒体专访，并与美日等国家举行数场双边会谈等。

另一方面，台湾中央社记者申请采访WHA也遭到拒绝，外交部次长吴志中今天对此回应说，世卫组织行为违反自己的宪章，世界都在看。

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