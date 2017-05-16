广西三名退休领导干部被开除党籍、取消退休待遇

（联合早报网讯）据中共广西纪检委消息，日前，经自治区党委批准，自治区纪委对自治区文化厅原巡视员余益中，百色市政协原副主席、市总工会原主席李廷荣，广西铁路投资集团有限公司原党委书记、董事长何国林三人的严重违纪问题进行立案审查。

据新华社报道，经查，余益中身为党员领导干部，违反廉洁纪律，收受礼金；利用职务上的便利为他人谋取利益，并收受他人送给的财物，涉嫌受贿犯罪。

经查，李廷荣身为党员领导干部，违反组织纪律，干预、插手下级工会的换届选举工作，指令提拔其情妇，影响恶劣；违反廉洁纪律，收受礼金、消费卡等；违反生活纪律，与他人长期保持不正当性关系，造成不良影响；利用职务之便为他人谋取利益，并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。李廷荣的违纪行为性质恶劣、情节严重，且在党的十八大之后不收敛、不收手。

经查，何国林身为党员领导干部，违反生活纪律，长期与他人保持不正当性关系，造成不良影响；利用职务上的便利，为他人谋取利益并收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。何国林的违纪行为性质恶劣、情节严重，且在党的十八大之后，仍不收敛、不收手。

报道称，根据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经自治区纪委审议并报自治区党委批准，决定给予余益中、李廷荣、何国林开除党籍处分，取消其退休待遇。收缴余益中、李廷荣违纪所得；将余益中涉嫌犯罪款物移送司法机关依法处理，李廷荣、何国林涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。

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