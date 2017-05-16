江西货车与公交车相撞已致12死3病危

（联合早报网讯）昨天（15日）17时25分许，中国206国道江西省鹰潭市境内1568公里处，发生一起特大交通事故，一辆货车与公交车相撞。

据中新网报道，江西省鹰潭市人民政府新闻办官方微博今日发布通报称，此次事故已造成12人死亡、3人病危、10人重伤、24人轻伤。

目前，各项工作正在有序进行之中。120多名热心市民了解情况后自发请求义务献血4万多毫升，已向医院供血2.2万毫升。

截止发稿时间，有2名重伤员经全力抢救无效死亡。目前，此次事故已造成12人死亡、3人病危、10人重伤、24人轻伤。

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