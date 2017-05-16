全球侨务会议开幕 蔡英文谈前瞻与新南向

台湾总统蔡英文今天上午出席全球侨务会议开幕式。她致词时向与会人士介绍前瞻建设，表示前瞻可均衡城乡发展，并加速国内产业升级、活化内需，提升台湾整体竞争力；蔡英文也谈到新南向政策，强调这次会议选在高雄举行，因为高雄是台湾重要海港、新南向关键门户，借此宣示台湾正用具体方式，积极参与区域繁荣与发展。

据自由时报报道，蔡英文指出，政府有明确的改革蓝图，景气也正在复甦，现在正是大家一起携手努力、让世界看到台湾经济与文化实力的时刻。她也表示，期待侨界领袖发挥人脉、经验，扮演台湾企业和国际市场桥梁，向国际行销台湾产品、文化与价值；蔡英文数度感谢侨界长期支持，希望透过侨务会议，充分听取大家建言，也更认识各国国情现况，聚焦出侨务工作方向与共识。

第五届全球侨务会议将从5月15日至18日在高雄展览馆举行，这是该会议首度在台北以外地区召开，有来自六大洲68国，共300多位侨务委员、侨领、社会贤达与专业人士齐聚，今年会议主题订为“前瞻侨务新局、共创台湾未来”。

本届与会人士包括国际鉴识专家李昌钰、台湾中研院院士洪明奇、前国策顾问金美龄与邱垂亮、全美台湾同乡会长郑劭方、世界台湾人大会召集人程韵如等。侨委会委员长吴新兴表示，配合新南向政策，本次也特別邀请印度、孟加拉、缅甸、及东南亚国家代表，另为落实全球布局的侨务政策，还邀请非洲纳米比亚、象牙海岸、坦尚尼亚、马达加斯加、乌干达、迦纳等国台侨代表。

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