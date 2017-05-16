林郑50亿教育拨款方案 自资学位、合约教师成重点项目

香港候任行政长官林郑月娥视教育为下届政府施政重点项目，提出每年新增50亿元教育拨款，当中涉及多个项目，包括确立幼稚园教师薪级表、改善中小学教师编制等。有建制派人士透露，由于林郑希望在七月上任后快速获批拨款，令学校赶及於九月开学即受惠，因此她计划将50亿元方案交到立法会审议，首先是将短期合约教席转为常额教席，以及资助高中毕业生升读自资院校大学学位课程，期望在教育事务委员会及财委会各开一次会议后便通过。

据香港01报道，有建制派人士称，有关的教育项目一直是业界多年来的诉求，认为民主派议员亦难以提出阻挠的理由，相信只要民主派取得共识后，有可能一次会议就获通过。

教育界立法会议员叶建源称，上述两个项目是民间的诉求之一，虽然现时民主派之间没有强烈的共识，但认为“绝对有可能取得共识”，又指教育界期望可以处理更多项目，例如设立幼师薪级表、改善班別与教师的比例等，而下周一业界将会与林郑见面，希望届时她会提出运用50亿拨款的初步方案，以助业界及民主派之间建立共识。他称，假如林郑这次真的只处理部份议题，期望她会将其他项目放到首份施政报告中。

香港立法会将于七月中休会，意味着林郑必须要把握七一上任后的两星期内，火速完成拨款程序，时间非常仓促，须要各党派事前完全取得共识，才可水到渠成，否则只要有议员刻意踊跃提问或多提修正案，林郑的如意算盘都难以打响。有建制派人士指，不少议员计划休会时离港，即使林郑想立法会加开会议审批，并非想像般顺利。

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