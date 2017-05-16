马来西亚今年计划吸引300万到400万中国游客

（联合早报网讯）马来西亚旅游及文化部表示，在2017年的前3个月，马来西亚已经接待了55万1378位中国游客，比去年同期又增长了8.3%。马来西亚今年计划吸引300万到400万中国游客赴马。

据新京报报道，马来西亚旅游及文化部长穆罕默德-纳兹里-阿卜杜-阿齐兹近日来华参加中国上海国际旅游交易博览会并出席北京“一带一路”国际合作高峰论坛。他在出席联谊晚宴时表示，马来西亚首相纳吉全力支持中国‘一带一路’倡议。

未来5年内，中国游客出境人数预计达到2亿人次。这一现象级的增长将惠及全球，特别是亚细安和马来西亚。中国是马来西亚继新加坡和印尼之后的第3大客源国。2016年马来西亚接待了212万中国游客，比2015年大幅增加了27%。马来西亚今年计划吸引300万到400万中国游客赴马。

为了达成目标，马方持续检视赴马旅游签证的便利性。目前电子签证和电子准入政策都为中国游客赴马带来方便，有助于促进游客人数的增长。此外，加强旅游业界伙伴和航空公司合作，通过正班飞机以及包机业务的展开，为中国客人赴马提供更多交通便利。目前，每周420班正班航班往返中马之间。今年，马来西亚与本地包机公司共同努力，为中国北方地区提供直飞沙巴的包机服务。另外，青海省西宁市也将开通前往吉隆坡的全年包机服务。

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