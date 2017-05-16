台湾党产会追征10亿 国民党将拒付

（联合早报网讯）国民党早期以“转帐拨用”无偿取得国有房产土地，台湾行政院党产会最快本月底就会做出认定并祭出行政处分，向国民党追征高达近十亿元的价金，国民党行管会主委邱大展今表示，国民党从政府拿到的财产是战后的战争损失赔偿，是当时国防最高委员会的决议，也不只赔偿国民党，也将拒付党产会违法违宪的行政处分。

据自由时报报道，对于党产会将向国民党追缴近10亿元价金，国民党今召开记者会，国民党文传会副主委洪孟楷表示，党产会的作为是“先射箭再画靶”，在520前政治清算，为蔡英文乏善可陈的政绩力求表现，刷存在感，国民党绝对拒绝支付任何违法违宪的行政处分。

邱大展坦言，国民党确实有从政府拿到政府的财产，但那是当作二战后战争损失的赔偿，是并非只有国民党拿到，包含中国南开大学、青岛美国学校、民社党、上海市私立学校联合会、墨西哥华侨、美洲华侨农牧社等6个案例，可证明当时拿日本财产做战争损失是通例。

邱大展解释，拿日产补偿战争损失的决议是由国防最高委员会决定，当年还未签下旧金山和约，未决定放弃日本的战争赔偿，还在索赔阶段，拿日产做战争赔偿，都在盟国公约的讨论对象里。

邱大展表示，国防最高委员会层次在立法院、行政院之上，决议等于是立法院决定，依法有据，若否认这一点，是否也否认国防最高委员会那几年做的所有决议？

邱大展也说，党产会称现在的大仓久饭店的土地是国民党卖出，但并没有提出相关资料；而党产会称的“转帐拨用”也是错误名词，只是推断，连国产局也无法厘清，当产会事情都没调查清楚就要追偿10亿，“这太过于荒谬”。

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