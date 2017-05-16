台空军退役上尉成共谍 返台被抓判三年六个月

（联合早报网讯）台湾一名空军上尉退伍后赴大陆经商，疑因失利被中国大陆国安单位吸收，他返台再吸收空军、军情人员，去年10月2日台军方、调查局收网逮人、移送高检署侦办，检方以陈涉违反国家安全法为由声押禁见获准。台湾高等法院将其判刑三年零六个月。

台湾联合报报道，台湾军情局称，此案是他们主动发掘、反映，并依“国家情报工作法”会同相关单位侦办，军情局平时就重视情报人员忠贞教育，也落实内部安全管控，未来仍会精进肃谍防奸，维护国家安全。

报道指，空军上尉陈国玮1993年9月自空军官校毕业后就任军职，至2001年退役，2015年四五月间到大陆依亲经商，在上海开餐厅，他因提供管道供台湾情报人员汇补工作经费给台湾布建的某大陆情报人员指定帐户，被大陆国安部门查获，并从他那里取得资讯，研判陈所交往的友人“小奇”(化名)是台湾情报人员，大陆吸收陈，并命他回台湾刺探、收集台湾已完成机密核定程序的国家机密。

陈国玮坦承有刺探、收集情报，并贿赂“小奇”。台湾高等法院认为陈国玮涉从事间谍行为而刺探、收集涉及情报来源、管道或组织及有关情报人员与情报协助人员身分之资讯未遂罪、贪污治罪条例之非公务员对公务员违背职务上之行为交付贿赂罪。判刑三年零六个月。

另外，本案因认定部分情报经核定机密时间在去年10月3日、10月26日，均在陈10月2日被逮捕后才核定为机密，未构成犯罪，此部分无罪。

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