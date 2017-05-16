“一带一路”论坛达成270多项具体成果

（联合早报网讯）“一带一路”国际合作高峰论坛昨天（15日）闭幕，《经济参考报》今天报道称，本次论坛成果清单涵盖政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通五大类，共76大项、270多项具体成果。

上述270多项成果包括宣布向丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿元人民币。中国国家开发银行、进出口银行将分别为“一带一路”有关合作提供2500亿元和1300亿元等值人民币专项贷款。

另据《21世纪经济报道》消息，中方还承诺，未来三年向参与“一带一路”建设的发展中国家和国际组织提供600亿元人民币援助；向“一带一路”沿线发展中国家提供20亿元人民币紧急粮食援助；向南南合作援助基金增资10亿美元；向有关国际组织提供10亿美元落实一批惠及沿线国家的合作项目。

本次高峰论坛在经贸领域达成的成果非常丰硕，在推进“一带一路”贸易畅通的系列举措方面，包括“预计未来五年，中国将从沿线国家和地区进口2万亿美元的商品”“从2018年起，中国还将举办中国国际进口博览会”“中国将同30多个国家签署经贸合作协议，与沿线国家合作实施100个贸易投资促进项目”等相继出炉。

此外，《光明日报》消息称，本次论坛见证了32个双边、多边合作文件以及企业合作项目文件的签署，涉及18个国家和八个国际组织。一系列企业合作大单密集落地，包括中国兵器工业集团公司与沙特代表团代表共同见证了双方炼油、化工、零售联合项目签约；中国石油集团与国开行、阿塞拜疆国家石油公司签署关于阿塞拜疆天然气化工项目的投融资合作谅解备忘录；中国中铁与孟加拉签署了孟加拉国家数字联通项目的框架协议等。

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