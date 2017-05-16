山西河南等五省风雹灾害持续12.2万人受灾

（联合早报网讯）据民政部网站消息，本月13至15日，河套南部地区遭受的风雹灾害灾情持续发展，截至今天（16日）9时统计，山西、河南、陕西、甘肃、宁夏5省（自治区）18市（自治州）25个县（市、区）12.2万人受灾，一人死亡；农作物受灾面积17.7千公顷，其中绝收800余公顷；直接经济损失1.4亿元。

据山西省民政厅报告，临汾市乡宁县1200余人受灾；农作物受灾面积600余公顷，其中绝收500余公顷。

据河南省民政厅报告，南阳市西峡县1.1万人受灾；农作物受灾面积400余公顷，其中绝收100余公顷；直接经济损失1000余万元。

据陕西省民政厅报告，铜川、宝鸡、咸阳等6市10个县（区）7.6万人受灾；农作物受灾面积10.1千公顷，其中绝收近200公顷；直接经济损失9800余万元。

据甘肃省民政厅报告，兰州、白银、天水等8市（自治州）11个县（区）2.5万人受灾，1人因雷击死亡；农作物受灾面积2.6千公顷；直接经济损失近2600万元。

据宁夏回族自治区民政厅报告，吴忠市青铜峡市、中卫市沙坡头区9800余人受灾，农作物受灾面积3.9千公顷，直接经济损失800余万元。

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