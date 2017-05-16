新加坡螃蟹之家进军中国市场

（联合早报网讯）新加坡螃蟹之家（House of Seafood）将进军中国市场，未来中国消费者在网站订购之后，就可以安心在家品尝新加坡知名的螃蟹美食。

螃蟹之家总裁黄泯莱告诉《联合早报》，中新广州知识城是他们进入中国的第一站，预计将在今年7、8月份正式入驻。

新加坡的螃蟹佳肴自成一派，在中国也相当受欢迎。在中国的新加坡餐厅里，也可找到黑胡椒螃蟹、辣椒螃蟹这些菜式，黄泯莱表示，他们将以“方便”作为卖点，将餐厅水准的螃蟹美味以真空包装，既保证螃蟹的新鲜度，也保证菜式的原汁原味，消费者在买回家后，只需放入微波炉加热一定时间，即可享用美食。

目前，螃蟹之家已和中国几大购物网站联系入驻，包括天猫、淘宝、京东等，预计中国的购物网站很快会有几种口味的新加坡特色螃蟹出售。

黄泯莱是在参加中新广州知识城软件转移卓越中心承办的首届新加坡企业“启航中国”项目广州浸儒式课程之后，决定开始在中国拓展业务。

这一课程上月21日结束，历时13天，学员来自新加坡各行业的企业高管。这些行业包括机械自动化、生物医药、卫浴建材、IT、餐饮、咨询顾问等。

黄泯莱表示，他此前也曾数次到中国考察，希望到中国做生意，此次参加“启航中国”项目，令他较深入地了解了中国的企业运作方式，包括注册公司、员工福利、保险、税务等，对他在中国发展有了很大的信心。

“启航中国”项目是由中新广州知识城投资开发有限公司与新加坡国际企业发展局（IE Singapore）携手主办，旨在帮助有意在中国发展的新加坡企业深入了解中国的营商投资环境、行业政策、金融状况等。

“启航中国”项目负责人告诉本报，未来他们将陆续在中国华北、华东地区开展“启航中国”课程，希望帮助更多新加坡企业进军中国。

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