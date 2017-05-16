黄循财：争取中国企业到新加坡共创财富

（联合早报网讯）日本企业上世纪80年代“走出去”时，新加坡努力向它们招手。如今中国企业在“一带一路”倡议下走出去，虽然合作方式不一样，但新加坡也同样努力争取把它们吸引到新加坡，携手共创财富。

代表新加坡到北京参加“一带一路”国际合作高峰论坛的国家发展部长兼财政部第二部长黄循财，今天接受新加坡媒体访问时表达了上述观点。

他说：“一带一路倡议很可能是世界上促进区域合作及融合的最大平台，我认为它是对贸易联通和基础设施建设的一剂强心针。新加坡支持一带一路倡议，我们愿意与中国及其他国家携手落实一带一路。”

29国领导人参加了高峰论坛，当中没有新加坡总理李显龙。询及总理为何没出席，黄循财回答说，邀请之事由中方决定。

有舆论猜测，这意味新加坡对一带一路倡议的配合度不高，或在倡议中没有可发挥作用的角色。

黄循财用数据反驳了有关说法。他指出，中国商务部的数据显示，中国对新加坡的投资占中国对一带一路沿线国家投资总额的三成，而这些资金最终多数被投入其他亚洲国家。他以此说明，对于中国资金走出去，新加坡能发挥作用。

中国与其他国家的一带一路项目是可以看得到的实体建筑，但与新加坡的金融合作却是无形的，因此可能容易被外界忽略。

中国国家主席习近平14日在高峰论坛的开幕式上说，金融是现代经济的血液，融资瓶颈是实现互联互通的突出挑战。他也表示，中国要建立稳定、可持续、风险可控的金融保障体系，创新投资和融资模式，推广政府和社会资本合作，建设多元化融资体系和多层次资本市场。

黄循财指出，新加坡是金融中心，在亚细安国家落实的一带一路项目有六成最早出于新加坡，因为很多可提供项目融资的机构都在新加坡。

他说，除了项目融资之外，新加坡能为一带一路发挥有效作用的其他方式，包括分享基建和城市规划的经验、与中资企业携手拓展第三市场，以及提供法律服务。新加坡在高峰论坛期间与中国签署谅解备忘录，内容涵盖以上几方面的合作。

他介绍，新加坡在基建和城市规划方面经验丰富，并乐意分享经验，协助落实一带一路项目的国家少走弯路。他也指出，新加坡企业和中国企业有巨大的合作和互补空间，新加坡企业熟悉东南亚的实际操作环境，也在当地有商业人脉。

黄循财说，日本在1985年签署《广场协议》后大步走向东南亚，新加坡努力把自己打造成具吸引力的投资环境，鼓励日本把制造基地设在我国。如今中国企业随一带一路走出去，虽然新加坡不需要基建投资，也不适合承接中国要转移的低端生产，但新中企业还是可以在携手拓展第三市场这方面，大有作为。

另外，新加坡的国际仲裁中心可为参与一带一路项目的各方提供法律咨询、解决纠纷和仲裁等服务。

新加坡过去半个世纪之所以能快速发展经济，原因之一是能够快于周边国家做好基础设施建设，并依托地理优势把自己打造成成交通枢纽。黄循财表示，新加坡明白，一带一路倡议让各地的基础建设和联通能力改善后，可能会对新加坡带来一定的竞争压力，但不断直面竞争本来就是新加坡的发展之道，新加坡正在提升本国机场和海港的能力，也在打造数字枢纽，对过去的成就不自满，对未来的竞争不惧怕。

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