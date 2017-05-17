日媒：中日就杨洁篪6月访日展开协调

（联合早报网讯）日本媒体称，16日获悉，日中两国政府正在就中国负责外交事务的国务委员杨洁篪访日展开协调，拟安排在6月实施。

日本共同社17日报道说，两国之间的多名相关人士透露了该消息。杨洁篪在日期间将会晤日本首相安倍晋三。日中双方将以杨洁篪访日为契机，为促成7月举行日中首脑会谈而加速准备。

安倍在本月15日播放的“BS日本”电视节目中，就日中首脑会谈表示，希望能在德国举行二十国集团（G20）峰会期间实施。若能够实现，将是日中首脑在去年11月南美秘鲁以来再次会谈。上次杨洁篪访日是在前年10月。

预计此次他将与日本国家安全保障局局长谷内正太郎深入交换意见。今年是日中邦交正常化45周年，两国能在改善关系上步调一致到何种程度将成为焦点。

相关人士透露说，两国政府已在本月中旬前，确认日本迎接杨洁篪并就今后的首脑对话展开事前协调的方针。据分析，日本外相岸田文雄4月下旬在纽约出席日中外长会谈时，向中国外交部部长王毅表示期待杨洁篪访日。

报道称，与杨洁篪的会谈中，日方将告知有必要对持续核与导弹开发的朝鲜加强施压的立场，并要求中国给予协助；对于中国提议重启六方会谈，则将坚持“为对话而对话没有意义”（岸田语）的慎重姿态。

此外还考虑把中国公务船不断进入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近日本领海问题作为议题。日方将要求中国为避免偶发性冲突而同意启用防务部门间的“海空联络机制”。

报道称，关于中国主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB），杨洁篪或许将力邀日本加入。

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