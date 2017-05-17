520最新民调 蔡英文满意度只剩三成

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文执政即将届满周年，台湾《联合报》民意调查发现，蔡英文的声望一年来下滑了22个百分点，满意度降到30%，不满意度攀升到50%。

报道称，从联合报趋势资料显示，蔡英文执政后，在声望方面，好评由刚就职时的52%、主政百日的42%，降到这次调查的30%，满意度一年来减少了22个百分点；不满意比率则由就职初期的10%、主政百日的36%，攀升到这次调查的50%，一年来增加了40个百分点。

其中，泛蓝支持者有80%不满意蔡英文的施政，仅10%满意；中立民众也以不满意居多，55%不满意，19%满意；泛绿支持者仍多力挺蔡英文的施政，64%满意，22%不满意。

从年龄来看，以40至49岁民众不满意蔡英文表现的比率最高，接近60%，满意度则不到30%；40岁以下和60岁以上民众好评都是33%，45%不满意。

地区差异方面，北北基、桃竹苗、中彰投和宜花东地区民众的不满意比率都超过50%，满意度低于30%；云嘉南和高屏澎地区民众评价分歧，满意和不满意比率都在40%左右。

和前两任总统就职周年时的评价相较，《联合报》趋势资料显示，马英九、陈水扁就职周年时的满意度分别为52%与45%，各比蔡英文高出22及15个百分点。

至于阁揆林全担任行政院长的施政表现，民众以不满意居多，满意度由主政百日时的32%，下滑到这次调查的26%；不满意比率则由40%上升到49%。

对于行政院长林全的满意度，泛蓝民众70%不太满意，泛绿民众也有32%不太满意，但有48%泛绿民众非常满意，无政党倾向有52%不太满意，显示林全内阁有一定程度泛绿支持基本盘肯定。

蔡英文执政首年来表现不如预期，展望未来，有53%民众对蔡英文继续领导台湾缺乏信心，37%的人有信心。整体来看，对于民进党完全执政以来的表现，有60%民众表示不满意，仅28%的人满意，13%无意见。

进一步分析，对民进党完全执政，泛蓝民众88%不满意，泛绿民众66%满意，但是在蓝绿之外，无政党倾向民众中也有67%不太满意。对蔡英文执政信心，无政党倾向者也有59%不太有信心。

这次调查于5月12至15日晚间进行，成功访问了1084位成年台湾民众，另425人拒访；在95%信心水准下，抽样误差在正负三点零个百分点以内。调查采用全台住宅及手机双电话底册为母体作尾数随机抽样，藉由增补市话无法接触样本改善传统市话抽样的缺点，调查结果依20岁以上性别、年龄及县市人口结构进行加权。

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