中国五省份一季度人均可支配收入超万元

（联合早报网讯）中国国家统计局近日公布了31个省份2017年一季度居民人均可支配收入和人均消费支出数据。其中，上海、北京、浙江、江苏、天津这5地一季度居民人均可支配收入超过万元（人民币，下同）。

中新网报道，国家统计局的数据显示，一季度，全国居民人均可支配收入7184元，比上年同期名义增长8.5%，扣除价格因素，实际增长7.0%。

所谓居民可支配收入，是指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。按照收入的来源，可支配收入包括工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入。

在地方层面，居民人均可支配收入排名前十位的分别是上海(15841.08元)、北京(14558.12元)、浙江(13040.06元)、江苏(11337.30元)、天津(10421.38元)、广东(9190.51元)、福建(8620.23元)、辽宁(7545.34元)、山东(7512.84元)、内蒙古(7091.40元)。

可见，上海、北京、浙江、江苏、天津的居民比较能挣钱，其一季度居民人均可支配收入均突破1万元，这5地也是一季度全国仅有的居民人均可支配收入超过1万元大关的地区。

统计局数据显示，一季度，全国居民人均消费支出4796元，比上年同期名义增长7.7%，扣除价格因素，实际增长6.2%。

居民消费支出是指居民用于满足家庭日常生活消费需要的全部支出，既包括现金消费支出，也包括实物消费支出。消费支出包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健以及其他用品及服务八大类。

报道指，2017年第一季度，上海居民不仅挣钱最多，花钱也最多，一季度上海居民人均消费支出为10165.88元，是全国人均消费支出最多的地区，也是仅有的人均消费支出超过1万元的地区。

北京、浙江一季度居民人均消费支出分列第二、三位，其中，北京一季度居民人均消费支出9266.12元，浙江为7402.66元。

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