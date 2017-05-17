林丹发声明自曝被欠薪：请不要让我们的汗水白流

（联合早报网讯）北京时间5月16日晚，林丹等七名中国运动员联合发布声明，称羽超联赛广州粤羽俱乐部拖欠薪水，若不立即支付全部薪金，将采取法律手段维护权益。

据新浪体育报道，2016-17赛季羽超联赛于2016年12月6日开赛，2017年2月2日结束，谌龙所在的青岛仁洲队卫冕成功。而林丹是从冠军青岛队转会至广州粤羽，常规赛出场八次全部获胜，用全胜的战绩帮助队伍完成保级目标，最终排名第7位。

声明全文如下：

关于粤羽俱乐部拖欠薪金的声明

2016年初，高军先生及付迅先生邀请我们7名中国籍的运动员作为广州市粤羽羽毛球俱乐部有限公司的运动员，参加中国羽毛球俱乐部联赛。经协商，我们7名运动员与广州市粤羽羽毛球俱乐部有限公司订立了合约。2016-2017中国羽毛球俱乐部联赛中，我们运动员按照粤羽俱乐部的安排参加了联赛，部分运动员为了实现俱乐部保级的目标，还超额参加了比赛场次。此外，我们还出席了俱乐部赞助商活动，并且代表俱乐部出席了俱乐部安排的河源市社会活动。

而令人寒心的是，至今我们全部运动员仍未收到粤羽俱乐部支付的薪金！根据运动员与粤羽俱乐部的约定，俱乐部应当在比赛前或比赛过程中就应按参赛场次支付运动员报酬，我们运动员为了不影响集体荣誉，在未收到俱乐部应付酬金的情况下，仍坚持完成了比赛项目。而我们运动员对俱乐部的体谅换来的竟是一再的拖延！我们多次与粤羽俱乐部沟通支付薪金事宜，而至今俱乐部的解决态度实在是让人无奈及失望，为俱乐部争得荣誉的时候我们无所保留，请不要让我们的汗水白流！

在此，我们7名运动员郑重声明，请广州市粤羽羽毛球俱乐部有限公司、高军先生及付迅先生尊重运动员的付出，立即支付拖欠运动员的全部薪金。否则，我们将采取法律手段，维护我们的权益！

特此声明！

运动员：

林丹 郑雨 居方鹏宇 李云

任朋嶓 诸葛露凯 周昊东

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