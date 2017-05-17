首位在职外国总统参观南京大屠杀纪念馆

（联合早报网讯）到中国出席“一带一路”国际合作高峰论坛的捷克总统泽曼，今天（17日）参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

中国央视新闻报道，73岁的捷克总统泽曼拄着拐杖和他的夫人一同向南京大屠杀遇难者敬献花圈。并为象征和平与友谊的树苗培土浇水。在签名册上，他写下“深深的哀悼”几个字。

泽曼表示，2015年他曾出席中国人民抗日战争胜利70周年的纪念活动，这次专程来到纪念馆，是一种延续，怀的是同样的心情。泽曼说：“当时的活动纪念的是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，而今天我来到这里，是因为在二战期间，1937年中国有30万无辜百姓死于这场南京大屠杀。悼念这些死难者，并为他们敬献花圈，我认为这是我的义务。”

泽曼是参观南京大屠杀遇难同胞纪念馆的首位在职外国总统、也是继2014年丹麦女王后的第二位外国元首。

泽曼此次是应中国国家主席习近平邀请，到中国出席“一带一路”国际合作高峰论坛。此外，两国元首还共同见证了“一带一路”建设、中小企业、卫生等领域合作文件的签署。

泽曼表示，“一带一路”倡议是现代伟大构想，也是回归传统。捷克非常期待也愿意参与到“一带一路”的建设当中，期待更多项目可以延伸到捷克。

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