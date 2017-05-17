林丹公开讨薪 俱乐部董事长称也是受害者

（联合早报网讯）5月16日晚9点零1分，中国运动员林丹在微博发表《关于粤羽俱乐部拖欠薪金的声明》，称其与队友共7人自2016年1月与广州粤羽俱乐部签约后参加2016至2017中国羽毛球俱乐部联赛，但时至今日，林丹与队友一直没有收到俱乐部应付的薪金。因此通过微博向广州市粤羽俱乐部以及俱乐部董事长高军、俱乐部常务副总经理付迅发布讨薪声明，称如果俱乐部不能及时解决欠薪问题，将通过法律手段维权。中国青年报报道，广州粤羽俱乐部董事长高军表示，由于俱乐部的运营权已经交于付迅所在的公司，不仅林丹等七名队员被欠薪，俱乐部的教练团队以及作为董事长的他也被欠薪。高军表示将立即与付迅、相关赞助商联系，妥善解决欠薪一事。

5月16日，就在本年度国际羽毛球的重要赛事——苏迪曼杯混合团体赛即将在澳大利亚举行之际，中国羽坛爆出了一个大新闻，作为两枚奥运金牌得主、当今中国羽毛球“一哥”的林丹竟然也被欠薪，并且要通过公开讨薪的方式维权。根据合约，林丹与粤羽俱乐部签订的薪水为400万元人民币。

5月16日晚，林丹通过微博发表了与其他6名队员的联合声明，称粤羽俱乐部一再拖延支付薪水，长期沟通无效后，队员们对俱乐部的态度实在是失望和无奈，被迫公开讨薪。并称如果俱乐部不能立即支付所欠薪水，7名队员将动用法律手段。

广州粤羽俱乐部董事长高军随后在接受媒体采访时表示，俱乐部欠薪的不止7名队员，还包括教练团队，甚至连他本人也被欠薪。高军表示，粤羽俱乐部的运营已经交给付迅所在的公司，他会火速赶往粤羽俱乐部所在的河源市，尽快解决欠薪一事。

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