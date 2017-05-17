（联合早报网讯）中国女排总教练郎平的角色将发生改变。在新一届中国排球协会中，郎平将兼任中国排协副主席。《中国体育报》报道称，这一新角色，将能够让郎平进一步助力中国排球未来的新发展。

报道指，5月16日从中国排球协会了解到，增补郎平兼任中国排球协会副主席的报告日前得到上级主管部门批复，这也意味着郎平将在新一届中国排协中兼任副主席职务。此外，国家体育总局排管中心主任李全强也将接替徐利兼任中国排协秘书长。根据规程，中国排协将在随后按协会章程规定办理相关手续，并送民政部备案。

自里约奥运会带领中国女排夺取冠军后，郎平将以何种身份继续在东京奥运周期助力中国排球，始终是业内外共同关注的热点。此前，中国排协聘请郎平出任总教练，使其得以延续上一奥运周期的成功经验，又为郎平本人做好身体康复，留出了空间和时间。

报道称，从2009年归国后，郎平常年在一线教练员岗位上工作，非常熟悉和了解中国排球发展的现状和发展中存在的各种问题。同时，多年海外执教的经历也让郎平具备了广阔的国际视野，尤其对职业化发展程度较高的欧洲各国排球联赛有着深入的认识。郎平这种对内的熟悉与对外的广阔视野，无疑对于谋求职业化和市场化的中国排球联赛如何进一步做好深化改革工作会起到很大的帮助。此外，近年来中国排球联赛各俱乐部顶尖外援的引入，以及冯坤、朱婷等一流国手“留洋”多是郎平在幕后牵线搭桥。郎平在国际排坛上的丰富人脉，也将在中国排球未来大力促进高水平运动员“请进来”和“走出去”等方面发挥作用。

此前姚明出任中国篮协主席，是中国篮协改革的重要举措之一。此番郎平兼任中国排协副主席，是否也是中国排协改革的积极信号，值得拭目以待。

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