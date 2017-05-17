驻台30年 斐济代表处突然撤馆

（联合早报网讯）台湾在野的国民党立委卢秀燕今天（17日）中午在立法院外交及国防委员会长质询时透露，位于南太平洋的斐济(Fiji)驻台代表处虽与台湾没有邦交，但在台湾的代表处长达30年，却在5月10日突然撤馆，且派驻北京的两位官员来台帮忙清点，寸草不留。

台外交部次长吴志中答询时表示，他进入外交部一年多，了解基于外交经费及人力的考虑，驻外馆人力会有所调整，斐济人口只有85万人，外交力量有限，只是一个小国，国内因经济考虑作此决定，台湾深表遗憾，外交部对此都有掌握，也仍会持续保持斐济的驻馆。

由于外交部先前未对外说明斐济撤馆之事，卢秀燕进而追问此事究竟是因为中国大陆正开展“一带一路”，要给台湾难看，还是台湾未将斐济列入“新南向”相谈不欢所致？驻斐济代表、法务部长邱太三的兄弟邱太钦是否有回报？

在询答过程，卢秀燕是有备而来，指外交部早在4月下旬知悉此事，却秘而不宣，斐济打了台湾一巴掌，台湾还死皮赖脸留在当地，匡骗民众。

虽然卢秀燕在上台质询前把“考题”给了外交部，但吴志中仍时露窘态，频频询问一旁的幕僚人员，强调斐济是基于地缘政治和经济考虑，台湾尊重其决定，但仍会保持双方的实质关系。

卢秀燕最后要求外交部注意斐济此举是否会引发相关的外交骨牌效应。吴志中表示，因为斐济不是台湾邦交国，目前的评估是不会。(联合早报记者庄慧良台北即时报道)

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