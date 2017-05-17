广州七岁男童今晨上学途中被砍断手

（联合早报网讯）5月17日上午7时30分左右，广州海珠区桥南新街发生一起伤人事件，一名女子在送七岁的儿子上学时，突然有一男子上前对该女子眼部喷药，随后抢过男童，将男童一只手砍下后逃跑。目前警方正全力追捕行凶者，同时已出动警犬在现场寻找断肢。

《新快报》报道，据现场一名商铺老板陈先生回忆，事发时7点多，在桥南新街中段的一处糖水店门口，一名七岁左右的小男孩右手被砍断。“我当时刚准备开店，听到一声惨叫后跑出去一看，就看到一个男孩倒在地上，手部鲜血直流。”陈先生称，随后他从一名看了监控的街坊称，行凶的是一成年男子，“穿着红色上衣，把小孩推倒后挥刀砍了几下，然后带着男孩手走往巷子后面跑了，小孩之后被送到了医院抢救”。

男童的母亲说，事发时，由于对方朝她面目喷了药，导致其双眼产生剧烈疼痛感，没能看清楚对方是什么人。目前由于断肢尚未找到，手术暂时无法进行。

据了解，男童一家来自湖北，在海珠区从事布匹生意。截至中午发稿前，警方仍在现场寻找断肢。

广州海珠警方通报：5月17日7时28分，110报警服务台接到群众报警，称在南洲桥南新街有一男子持刀伤害一名男孩，该男子已逃离现场。接报后，海珠警方立即派出民警赶往现场处置，同时协助“120”医务人员将伤者送往医院，并组织警力全力抓捕嫌疑人。目前，受伤男孩（7岁）正在医院接受治疗。警方现已成立专案组，全力开展案件侦查工作，同时呼吁知情群众提供线索。举报电话：110。

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