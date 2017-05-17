国民党主席选举政见会 六选将阐述理念

（联合早报网讯）国民党主席选举政见发表会最末场，今天（17日）在新竹县竹北举行，六名候选人先后发表政见，盼党员在5月20日投下神圣一票，让国民党更好。

台湾联合新闻网报道，六位国民党主席候选人以抽签方式决定上场发表政见顺序。首先上场的候选人洪秀柱表示，国民党不再“家大业大”，认为应该要从心底改革，要深耕台湾、栽培人才，让年轻人回到国民党，并强调九二共识、一中各表的重要性，鼓励两岸要签订和平协议。

紧接着上场的候选人詹启贤则说，他不想从党得到任何好处，就是希望党好，让党成为有理性、有多元并受到肯定的党，让大家提到国民党，就会感觉骄傲，直呼“要改变，就只能换人，用理性办法来改革国民党”，并说自己有信心整合党内的人，让2018选举获胜。

抽签第三位登场的候选人吴敦义细数个人过去经历与政绩，包括他担任行政院长时让经济成长，也两次调整基本工资，相当重视劳工权益，强调要带领国民党、国家“拚团结、拚经济”，呼吁党员慎选领头羊，才有机会打赢选战，重返执政。

候选人韩国瑜第四顺位上场，立刻批民进党污蔑他是“菜虫”，但国民党却没有人出面支援他，认为国民党从来不相互支援，不够团结，“不断内斗，再这样下去必死无疑”，他也自娱说“我知道自己选不上，但大家要学司马光，有勇气打破水缸救人”，呼吁党员“认为谁好就选谁，救救国民党”。

第五位上场的候选人郝龙斌表示，民进党不在乎他们的民调多低，只在乎如何夺取资源，也质疑政府提出的前瞻计划，认为少子化是国安问题，应该拿钱做生育计划。他也允诺若当选，要带领国民党在明年选举“拿下两都”，增加国民党的得票数，“若没有，我负责，说到做到”。

最后顺位发表政见的候选人潘维刚则强打“妇女牌”，包括妇女、婚姻、家暴等妇女权益，她说投入妇女工作20多年，此次出来参选不是为了名、权、位置，而是为了国民党的未来，认为国民党要有反省和觉醒的能力，清楚的政策。

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