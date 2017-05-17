放行大陆富豪买房 绿委质疑：马政府管制 民进党放宽？

（联合早报网讯）台湾新北市淡水小坪顶“万通台北2011”豪宅建案，近四成买家为陆资，2015年台湾内政部以“同社区陆资买方仅能占总户数10％”为由，拒绝44位大陆买家过户。有媒体报道，蔡英文政府最后以“不危及国安”同意过户，放行44位大陆富豪买房，520就职满周年前政策大转向，地产业者认为是蔡政府向大陆释出善意。

台湾联合报报道，民进党立委姚文智今日（17日）在立法院内政委员会询及此事表示，这样的结果外界恐认为：“马政府时代是管制，为什么民进党时代反而是放宽陆资炒楼？”防止陆资炒楼，也是过去希望房价不要任意炒作，实现居住正义的主要对象，内政部应该说明政策改变。

台内政部长叶俊荣说，“时代环境不同，那个年代房价与现在的状况不同。”在制度都没有什么改变的状况下，此个案有向行政院提起诉愿，政院了解内容后，做出了诉愿决定，对于同社区陆资买方仅能占总户数10％适用的时机有一些质疑。

叶俊荣说，内政部经过一番检讨，10％在此具体个案，是否有回溯、适用的状况，后来认为确实需要重新检讨；整件事情因此回到最重要的关键点，这样的陆资群聚，有无国安顾虑，类似的案例都需要各机关讨论，经过讨论，“发觉此案看不出有这样的情形”，内政部征询相关机关后，才做出这样的结论。

姚文智指出，这个个案很特别，具有指标性，事件发生在马政府，社会讨论的也是针对此个案，当年才做出限制措施，当时的内政部才订定此办法，同社区陆资买方仅能占总户数10％；现在经过诉愿，内政部却推翻原来由内政部订定的办法，无怪乎社会一片哗然，大家恐无法理解。

叶俊荣回应，没有推翻原来的办法，只是针对此个案的认定，依照诉愿结果重新检讨。对于未来是否一体适用，叶俊荣今天答询时也强调，现在是针对这个个案处分，“以后都按照规定与机制来”。

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