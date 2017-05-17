中国制定中长期青年发展规划 首提坚持党管青年

（联合早报网讯）中国共青团中央书记处第一书记秦宜智17日在北京介绍《中长期青年发展规划（2016-2025年）》（以下简称规划）有关情况时称，规划第一次鲜明提出坚持党管青年原则、“党和国家事业要发展，青年首先要发展”的理念，并分10个领域分别提出具体发展目标。

中新社报道，中国国务院新闻办公室当天举行《中长期青年发展规划（2016-2025年）》有关情况新闻发布会。秦宜智在会上介绍说，青年发展规划分总论、分论、组织实施三大板块。在总论部分，规划第一次鲜明提出坚持党管青年原则、“党和国家事业要发展，青年首先要发展”的理念；对于未来十年的青年发展目标，规划分2020年和2025年两个时间节点，分别提出了要达到的总体水平和目标。在分论部分，聚焦当前中国青年成长发展迫切需要关注的核心权益，从思想道德、教育、健康、婚恋、就业创业、权益保护、预防犯罪等10个领域，分别提出了每个领域的具体发展目标，并且针对每个领域青年发展面临的突出问题，有重点地提出发展措施。同时，从对国家发展、青年发展具有支撑作用的角度，提出了10个重点项目。

对于规划的特点和创新之处，秦宜智说，青年发展涉及到的10个领域，是经过充分的调研、借鉴国外的一些做法提出的，它覆盖了青年核心利益的方方面面。

秦宜智说，“在网上，我们梳理了近两年青年网友向‘青年之声’所提的问题，抽出了一万个样本，梳理出一些带有倾向性、规律性的需求。回应这些需求，就体现在10个发展领域当中。”

秦宜智表示，规划首先是指明了当代中国青年的人生航向。规划一开始就提出，中国青年要成为中国特色社会主义事业的建设者和接班人，要为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗，这就是所有当代中国青年的人生航向。

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