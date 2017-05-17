云南疑发现“问题大米” 官方已立案调查

（联合早报网讯）近日，有云南玉溪网友爆料称，在小商铺购买的一批大米中竟然吃出了疑似塑料的颗粒物。5月17日，玉溪市红塔区市场监督管理局已对13袋涉嫌有问题大米的进行扣押，并立案调查。

据云南网报道，网友提供的照片显示，此涉事大米包装封面上标注的来源基地是黑龙江优质水稻基地，净含量为25KG的“稻花香”产品。而据当地微信公号“龙马山”发布关于此事的视频显示，多人将一 包上述牌子未拆封的大米打开后，在里面发现了一些白色非大米的颗粒物。在网友和一名负责运送大米的三轮货车司机对话中，司机称大米来自彩虹桥，大概对外已经送出了一百多袋。

视频中的网友将从大米中发现的白色颗粒物和大米同时放置于掌心，两种物体的颜色截然不同。网友表示，这些白色颗粒物用火燃烧以后呈现胶状，而不是粉末，煮熟以后很难发现两者的区别。随后，他们将此问题反馈到了当地的12315部门，涉事店铺的可疑大米已被暂扣，并带回做进一步核准。

据红塔区市场监督管理局通报，5月12日下午4点左右，红塔区市场监督管理局接到举报电话，称在当地彩虹桥某粮油店购买的大米中混杂有疑似塑料颗粒，要求依法进行处理。接报后， 区市场监督管理局安排执法人员赶赴现场进行调查，并依法对该店库存的13袋涉嫌问题大米进行扣押。目前，该局已对该事件依法进行立案调查，调查结果将即时向社会公布。

5月17日，红塔区区委宣传部相关负责人称，这批“问题”大米已送往相关部门进行检测，是否为有毒物质，需要等待检测结果出来才知晓。

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