近七成中国消费者将以手机为主要购物工具

（联合早报网讯）全球知名会计师事务所普华永道今天（17日）在香港发布的最新报告《中国零售业﹕智能开启未来》显示，中国零售业在使用数据分析和全管道技术方面日益成熟，创造了零售业的新常态，并带来了线上和线下之间无缝对接的消费体验。

中通社报道称，报告指出，在受访对象当中，70%中国消费者认为个人化的营销策略对整体购物体验而言非常重要；与此同时， 67%中国消费者表示手机将会成为他们主要的购物工具。此外，调查又发现，每星期或每日使用移动（或智能）电话购物的中国消费者多达52%，全球消费者则为14%。

普华永道亚太区及中国/香港零售及消费品行业主管合伙人郑焕然表示，对于全球的零售商和品牌而言，中国是一个必须参与和争赢的市场，而国内4.15亿名千禧一代消费者持续增长的购买力，将可支撑未来的增长。

他指出，凭着千禧一代消费者这股不断增长的购买力，驱使国际零售商和品牌透过仅供线上销售的网购模式，比以往更便捷地进入中国市场。这对于销售增长受制于高度依赖内地旅客及低人口增长下本地消费已达饱和的香港零售商而言，开启了一扇新窗口。

郑焕然续指，香港今年3月份的零售销售总价值按年增长了3.1%，是自2015 年3 月起连续24 个月下跌之后，首次出现增长。尽管2017 年有一个不俗的开始，但香港零售商应寻求更长远的可持续增长，并考虑进驻中国内地市场。

郑焕然强调，作为世界上最大的电子商务市场，中国凭着消费者以网购为先的消费行为、创新的社交商务模式以及可靠的数字支付基础设施，为现在和未来的全球零售趋势奠定基准。

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