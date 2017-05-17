上海市物联网联合开放实验室揭牌

（联合早报网讯）上海市物联网联合开放实验室今天（17日）于上海揭牌，吸引微软、上海移动等中外企业加入，共同搭建“企业级物联网共享经济平台”，为上海乃至长三角物联网产业发展赋能。

中新社报道，据上海市经济和信息化委员会副主任傅新华介绍，物联网是上海抢占科技创新中心制高点的战略要地，上海从2009年底开始研究部署物联网产业推动工作，经过这些年的培育，目前物联网企业数已超过700家，物联网产业年均增速近30%，在中国国内率先达到千亿元（人民币）规模。

上海市物联网行业协会会长蔡小庆表示，2016年，国际巨头纷纷加大在物联网领域的投资并购力度，产业发展进入全面布局、提速发展的阶段，江苏、北京、深圳、福建和浙江等地纷纷成立物联网开放实验室。

上海具有丰富的物联网实验室设施设备，成立跨界、开放、共享的“物联网联合开放实验室”，其主要功能有：一是提供基础的检验检测服务，二是推动产业链对接和标准制定，三是提供人才培训和咨询服务，四是提供产业集聚、招商和融资等服务。

下一步，上海将从几个方面引导推进物联网产业发展：一是落实国家集成电路、传感器、智能硬件、5G通信等领域的产业规划，制订相应产业政策，支持培育上海物联网产业做大做强；二是积极引进海内外传感器、通信设备、智能硬件等领域的领军企业，支持其在上海发展；三是依托行业协会和产业园区，支持构建产业公共服务平台，加速物联网产业链各环节的融合发展。

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