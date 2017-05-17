中国将建全国一体化的国家大数据中心

（联合早报网讯）中国工信部总工程师张峰今天（17日）说，中国将建设全国一体化的国家大数据中心，推进公共数据开放和基础数据资源跨部门、跨区域共享，提高数据应用效率和使用价值，同时加强安全监管，严厉打击非法泄露和出卖个人数据行为，维护网络数据安全。

新华社报道称，张峰是在工信部今天举行的2017年世界电信和信息社会日大会上作出上述表述的。5月17日是世界电信和信息社会日。今年的主题为“发展大数据，扩大影响力”。

大数据是网络信息技术与经济社会各领域深度融合的产物，对于未来的互联网生态、创新体系、产业形态乃至社会治理结构等都将产生革命性的影响。随着信息技术的普及，大数据这座“宝库”正在被人们发现、认识、挖掘。提升大数据价值、扩大大数据资源、维护大数据安全备受关注。

研究显示，中国的数据总量正在以年均50％以上的速度持续增长，预计到2020年在全球的占比将达到21％。产业新形态不断出现，催生了个性化定制、智慧医疗、智能交通等一大批新技术新应用新业态。

然而，大数据产业也存在资源开放共享程度低，数据价值难以被有效挖掘利用、安全性有待加强等问题。

张峰说，工信部将推进公共数据开放和基础数据资源跨部门、跨区域共享，优先推动信用、交通、医疗、卫生、就业等领域的数据向社会开放。研究制定工业大数据发展路线图，推动大数据和制造业融合发展。同时还将强化数据资源在采集、存储、应用和开放等环节的安全保护，推动电信和互联网数据管理细则出台。

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