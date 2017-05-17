秦宜智：共青团应改革以贴近青年的心

（联合早报网讯）中国共青团中央书记处第一书记秦宜智今天坦承共青团面临多种“不适应”的挑战，各级团组织都存在脱离青年的问题，希望通过改革使共青团和广大青年“距离能够近一点，心能够贴得更紧一点”。

秦宜智今天在国新办记者会上介绍了中国首个《中长期青年发展规划（2016—2025年）》的有关情况。青年发展规划分总论、分论、组织实施三大板块，从思想道德、教育、健康、婚恋、就业创业、权益保护、预防犯罪等10个领域，分别提出了每个领域的具体发展目标。

对于共青团存在的问题，秦宜智表示，在市场化、全球化、信息化特别是网络化的条件下，怎么加强和提高对青年思想教育的时代性和有效性，共青团显得还很不适应；现在青年的学习方式、工作方式、生活方式发生了很大的变化，怎么使团的组织和工作更好地覆盖这些青年，共青团还不适应；现在青年社会组织如雨后春笋般大量发展起来，怎么和这些新兴的青年社会组织一起合作，为青年成长成才提供条件，共青团显得还很不适应。

共青团的全称是中国共产主义青团年，历来被中共视为自己的“助手和后备军”。共青团中央是共青团的全国领导机构，各省市县也设有共青团领导机构。根据团中央组织部去年发布的数据，截至2015年底，中国有共青团员8746.1万名；基层团组织387.3万个。

共青团的政治定位、组织架构和共青团干部具有的年龄优势，使共青团系统成为官员升迁的一个重要渠道，一些共青团中央和省级团委的领导人后来成为中国官场上叱咤风云的人物，比如中共前总书记胡耀邦和胡锦涛，都曾担任过共青团中央第一书记。共青团出身的官员也由此被外界冠以“团系”或“团派”的称谓。

长期以来，共青团各级组织“不接地气”的情况十分严重。中共总书记习近平曾批评共青团组织脱离群众，“高位截瘫”。中共中央巡视组也批评共青团存在“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等问题。去年8月，中共中央办公厅发布《共青团中央改革方案》，开始对共青团全面进行改革。

目前共青团改革正在上海和重庆试点，措施包括减少机关编制，充实基层编制，建立团干部直接联系青年制度，“1+100”制度（每个官员联系100个青年），在团的领导机关实行兼职团干部、挂职团干部相结合等等。

秦宜智今天介绍，共青团改革最核心的一点就是要解决共青团脱离青年的问题，“比如团代会、委员会、常委会等共青团的领导机构，要有更多基层代表，使我们的领导机构能够更接地气。比如在部门设置上，我们新设立了社会联络部，这个部门的主要职能就是联系一些新兴领域的青年、一些新的社会组织。”

他说，团中央机关干部，一年有一半的人要在基层工作四个月，直接到基层县一级，跟当地干部一起工作、生活，从而能够更好地了解基层的情况。在机关工作干部，五个工作日中会抽出一天来直接到青年当中去，在青年聚集的学校、企业、社区为大家服务。

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