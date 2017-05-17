广州男童遭当街砍手疑与家人欠债有关

（联合早报网讯）今天（17日）上午7时许，广州海珠区桥南新街一名7岁男童被砍断手，两名嫌疑人当日被抓获，据警方初步调查，嫌疑人与伤者家人疑有债务纠纷。

《新京报》消息称，当日上午7时30分左右，广州市海珠区桥南新街一名女子在送儿子上学时，突然有一男子上前对该女子眼部喷药，随后抢过男童，将男童一只手砍下后逃跑。

据现场一位铺主描述，早上近8时左右，她听到外面乱糟糟的，就出门查看，“我当时在店铺后面，出来就看到小孩倒在那里，她妈妈在喊，我也不知道发生了什么事情。听说是被砍了“。

一餐馆老板说，他听说有人看到监控，行凶的是一成年男子，“1.75米左右，穿着红衣，砍人后带着男孩手（残肢）往巷子后面跑了”。

《南方都市报》报道称，现场目击者提供的手机截图显示，一名红衣男子在街头扯过一名背书包的男孩，一把推倒在地然后挥刀砍了几下，随后匆匆离开。街坊称事情在十几秒内发生，大家都没反应过来。有街坊称，男孩被砍后，其父母开车将其送往医院。

下午1时32分左右，警方找到男孩断手，并用泡沫塑料箱装载后送到广东省第二人民医院11层创伤骨科。箱子被移交治疗室10分钟后，男孩被送入楼下手术室进行手术。

广州警方后通过其官微通报，经全力侦查，民警在中午1时多在黄埔区将主犯马某（男，41岁，湖北天门人）抓获，随后又在海珠区鹭江将另一名涉案嫌疑人吴某（男，38岁，湖北省人）抓获。

据警方初步调查，嫌疑人与伤者家人疑有债务纠纷。警方现已协助卫生部门全力救治受伤男孩。案件正在进一步侦办中。

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