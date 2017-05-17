马英九：与大陆打交道要以智取不能力敌

（联合早报网讯）台湾前总统马英九今天（17日）至云林科技大学专题演讲，针对学生询问两岸相处如何可大可久，他表示，中国大陆与台湾双方资源悬殊，与大陆打交道，就是要以智取，不能力敌。

自由时报报道，马英九表示，他过去八年执政的政策，就是与大陆相处可大可久的政策；2300年前孟子答复齐宣王时就曾说过，“交邻国有道乎？以大事小者，乐天者也；以小事大者，畏天者也。乐天者保天下，畏天者保其国”。台湾与大陆资源悬殊，必需智取而不能力敌。

马英九说，当初两岸会谈是以九二共识为基础，九二共识是台湾提出来的，不是大陆强迫台湾的。有了一中各表后，台湾的空间比较大。一开始大陆也担心台湾的一中各表会表到两国论。但他与习近平见面时特别跟他讲，一中各表就是双方都坚持一个中国原则，但对它的涵义可以用口头声明的方式各自表达，但不会表达到两个中国、一中一台，为什么？因为这是中华民国宪法所不允许的。

马英九说，这是有始以来台湾的政治人物第一次当着大陆领导人面前说中华民国宪法。

马英九强调，他用这个方式让大陆知道统一不是这么快的事，要多沟通交流，不必急，必须循序渐进，才能水到渠成，如果偃苗助长，就会欲速不达。

他也强调，台湾对大陆要维持和平关系、对日本要维持友好关系，与美国维持亲密关系，因为安全要靠美国帮忙，在这个前提下，必须找到平衡，三方都能接受。

马英九表示，外交与两岸工作关系密切，两岸关系停顿甚至变成冷对抗，外交也变得走不动，但只要肯用心，不是做不到，脑袋中不要有意识型态，只要以台湾为主，对台湾有利就去做，所以台湾能参加WHA，但现在要去都去不成了。

马英九最后表示，两岸关系一旦停顿，对台湾是不利的，唯有维持永续的友谊，才是和平的最大保障。

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