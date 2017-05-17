中柬联合公报：维护南中国海和平稳定

（联合早报网讯）中国和柬埔寨今天（17日）发布联合新闻公报指出，中国和东盟（亚细安）国家有能力通过合作共同维护好南中国海的和平稳定，域外国家应为此发挥建设性作用。

中新社报道，公报共12项内容，其中第九项指出，双方一致认为，南中国海问题不是中国和东盟之间的问题，应由直接当事国通过对话协商解决。中国和东盟国家有能力通过合作共同维护好南中国海的和平稳定，域外国家应为此发挥建设性作用。中国愿同包括柬埔寨在内的东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，推进“南海行为准则”磋商，争取早日在协商一致的基础上达成“准则”。

公报中，双方同意用好执法安全合作工作会晤机制，重点加强在国内安全保卫、反恐和打击偷渡、拐卖人口、电信诈骗、网络犯罪以及境外追逃等领域合作。

公报称，双方高度评价两国经贸投资合作成果，同意加快对接发展战略，落实好此访期间签署的《共同推进“一带一路”建设合作规划纲要》，抓好产能与投资合作重点项目。提升经贸合作规模和水平，争取到2020年双边贸易额达到60亿美元。中方将继续为柬发展经济、改善民生提供力所能及的帮助，支持中方企业继续推进金边—西哈努克港高速公路、暹粒新机场等项目，双方共同建设好西哈努克港经济特区。

公报中，柬方重申继续坚定奉行一个中国政策，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的“台湾独立”，继续支持两岸关系和平发展和中国的和平统一大业。中方对柬方的理解和支持表示高度赞赏。

公报称，柬埔寨首相洪森访华期间，双方签署了《共同推进“一带一路”建设合作规划纲要》《关于加强基础设施领域合作的谅解备忘录》《关于交通运输领域能力建设合作谅解备忘录》《关于旅游合作的谅解备忘录实施方案（2017—2020）》《关于共建中柬联合海洋观测站的议定书》等13份合作文件。

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