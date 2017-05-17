李克强：择优创建一批“中国制造2025”示范区

（联合早报网讯）中国国务院总理李克强今天（17日）在北京主持召开国务院常务会议，部署以试点示范推进《中国制造2025》深入实施，促进制造业转型升级。

中新社报道，会议指出，《中国制造2025》是推动新旧动能转换和经济迈向中高端的重要抓手，实施两年来取得明显成效。下一步深入实施《中国制造2025》，要深化供给侧结构性改革，以市场为导向，以企业为主体，强化创新驱动和政策激励，把发展智能制造作为主攻方向，与“互联网+”和大众创业、万众创新紧密结合，打造勇于改革创新、成果不断涌现、具有引领作用的“示范方阵”，促进整个制造业向智能化、绿色化和服务型升级，加快建设制造强国。

会议指出，一要攻关键、强基础。以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核心技术攻关，加快突破传感器、工业软件、工控系统等瓶颈制约，集中支持重点领域创新发展和传统产业改造提升急需装备的工程化、产业化，启动实施新材料等研发和应用重大工程，持续提升基础研究、开发应用和系统集成能力。

二要加快建设工业互联网云平台和基于互联网的开放式“双创”平台，积极支持大中小企业融通发展、服务业与制造业有机结合，鼓励制造、电信、软件等企业跨界合作，发展网络化协同研发制造、大规模个性化定制、服务型制造等新模式。

三要抓好试点示范。因地制宜建设“中国制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区，择优创建一批“中国制造2025”示范区，支持在政策和制度创新上先行先试，形成智能制造创新氛围和产业集群，打造新的增长区域。

四要提高产品和服务品质。弘扬企业家精神和工匠精神，培育创客品质，推广先进质量管理方法，建立优质制造标准体系。对接多样化消费升级需求，增品种、提品质、创品牌。

五要优化发展环境。深化简政放权、放管结合、优化服务改革。完善市场监管，强化知识产权保护。健全技术入股、股权激励等收益分配机制，更好调动科技人才积极性。通过整合中央多种专项基金加大担保贴息力度、在有条件的地方建立信贷风险补偿机制、引导社会资本投入等，形成促进制造业升级的合力。

六要扩大开放和国际合作，实现优势互补、共赢发展。

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