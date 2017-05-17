台内政部：陆资在台买房政策不变

（联合早报网讯）媒体报道台湾内政部通过44名中国大陆富豪购买“万通台北2011”建案，台湾内政部今晚表示，该案是个案依诉愿决定另为适法处分的结果，陆资在台买房政策及相关管控机制没有改变。

媒体报道，淡水小坪顶建案“万通台北2011”由大陆地产大亨、万通集团董事长冯仑投资兴建，2011年开卖，共276户，最初在大陆进行销售，后来也在台湾卖。

台湾内政部晚间发布新闻稿说明，现行大陆地区人民在台取得不动产，依规定采许可制。大陆地区人民除具有党政军身分者不得取得，每人仅限取得一户供住宅用不动产外，所在地点如涉属天然资源、军事管制区一定范围者，或其取得涉有影响台湾重大建设等情形者，不予许可。

为防范陆资来台炒作不动产，内政部说，自2014年起，实施总量管制措施，每年大陆地区人民得取得土地的上限为13公顷，建物400户；自2015年7月1日起，再增加集中度总量管制，大陆地区人民取得同栋或同一社区的建物，以总户数10％为上限，相关管控机制严谨，目前也无相关规定松绑规划。

有关大陆地区人士于2014、2015年间申请取得“万通台北2011”建案不动产，内政部说，经内政部于2015、2016年间七次审查会议决议，参照2015年7月1日生效的集中度管制数额规定，许可29案，另51案因逾户数上限，依规定不予许可。

内政部说，因不予许可的申请人不服并提起诉愿，经行政院105年10月21日诉愿决定，以尚未生效的集中度管制数额规定是否得溯及适用该案等理由，撤销其中44案不予许可的处分，由内政部另为适法处分。

内政部表示，经内政部开会研商及审查，共同获致决议，依诉愿决定该案不适用尚未生效的集中度管制数额规定，回归许可办法逐案实质审查有无不予许可情形；另依相关机关提供的审查意见，尚无相关论据足资显示该案有危害台湾安全或社会安定之虞情形，决议予以许可。

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