中国北方遇高温“烤验”局地达40℃

（联合早报网讯）中国北方多地今天（17日）开始出现大范围的高温天气。中央气象台今天18时发布高温黄色预警，预计明天（18日）华北、内蒙古东部、黄淮北部最高温度将达35℃至38℃，局地达40℃。

中新社报道，今天全天，已有不少城市受到高温炙烤。记者从国家气象观测站网监测信息中心了解到，今天13时至14时，河南省20个气象站点监测到35℃以上高温。其中，最高气温为郑州，达37.5℃（同期最高气温为37.6℃）。14时至15时，郑州最高气温有所下降，为37℃，而巩义出现最高气温达38.2℃；15时至16时，郑州最高气温下降为36.8℃，济源观测到38.5℃，此时有27个站点监测到35℃以上高温。

对此，中央气象台首席预报员何立富接受记者采访时表示，这是今年全国出现的首次大范围高温天气。此次高温天气过程从17日开始发展，将一直持续到19日夜间。其中，18日高温的影响范围和强度将达到最大。高温天气主要影响七个省（区、市），包括京津冀地区、内蒙古东部、辽宁西部、河南中北部及山东北部，其中京津冀地区受高温影响范围较大。

“此次过程大部分地区最高温以35℃至37℃为主，但在内蒙古东南部的部分地区，气温将接近37℃至39℃，局地可能会达40℃。”何立富称。

针对本轮高温天气是否罕见的疑问，何立富给予否定表态。他表示，华北地区在5月份出现高温天气还是比较常见的，几乎每三至五年就会出现一次。从历史资料来看，北京在2010年5月中旬出现了38.1℃的高温，本次过程北京的最高气温大约在36℃左右，并未突破历史极值；内蒙古东南部地区5月中旬的最高气温曾达39℃，局地达40℃，本次内蒙古东南部地区的日最高气温可能接近历史同期。

何立富告诉记者，从20日白天开始，高温天气将有所缓解；21日伴随一次降雨天气过程，上述高温地区将结束高温“烤验”，进而转入凉爽天气。

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