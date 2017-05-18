洪秀柱：两岸同文同种 应搭顺风车

（联合早报网讯）国民党主席洪秀柱17日晚在台中造势大会中表示，现在大陆在谈一带一路，人家正在起飞，两岸同文同种，最能搭他们的顺风车，站在巨人的肩膀上顺势而飞。

台湾联合新闻网报道，洪秀柱17日晚在台中市西屯区大鹏新城举办台中造势大会，前立委蔡锦隆、邱毅、蔡正元等人都到场相挺，呼吁大家一定要支持洪秀柱连任国民党主席，才能带领国民党浴火重生。

洪秀柱表示，国民党主席选举已进入尾声，周六就要投票了，但她很烦恼，这两天大陆正在开一带一路的国际论坛高峰会，反观台湾在讲一例一休，人家在进步，台湾社会则是吵吵闹闹，选举时民进党说“国民党不倒，台湾不会好”，结果台湾有变好吗？她很担心“人家在起飞，我们在倒退”。

洪秀柱指出，从前主席李登辉以后，国民党就失去政党的方向与目标，成为没有灵魂的选举机器，要如何团结？一定要理念的结合，为什么国民党选举会失败，因为失去民众的信任，国民党是百年政党，跟中华民国历史息息相关，为何只剩黑金政党的印象，让年轻人看不到未来，因为没有告诉下一代，国民党对这块土地的深耕播种。

洪秀柱也对两岸政策指出，两岸应该坐下来好好谈，要让对岸理解善意，人家正在起飞，两岸同文同种，最能搭他们的顺风车，站在巨人的肩膀上顺势而飞，六个主席候选人各有不同人格特质，请大家周六好好投下手中的一票。

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