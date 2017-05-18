云南通报问题大米:白色颗粒物非人为掺假

（联合早报网讯）云南省玉溪市红塔区市场监督管理局17日晚通报日前被举报的问题大米调查情况：在大米中发现的白色可疑颗粒物为食品用塑料包装容器生产原材料，系稻谷在运输、装卸过程中不慎混入，可排除人为故意掺杂掺假。

中新网报道，通报称，2017年5月12日16时，红塔区市场监督管理局接到电话举报，举报人称在彩虹桥利民粮油店购买的大米中混杂有疑似塑料颗粒物，要求依法进行处理。红塔区市场监督管理派出执法人员赴现场进行调查，并扣押该店库存的13袋涉嫌问题大米（含举报人发现问题退回的9袋）。

红塔区市场监督管理局随即成立专案调查组对该事件立案调查，将涉嫌问题大米进行抽样送检。同时对辖区内市场开展排查。

经调查，涉嫌问题大米由红塔区利民粮油店于2017年4月20日从昆明市官渡区某精米加工店购进，包装标识为“稻花香”（二级），共计40袋（25千克∕袋），已零售27袋。在红塔区市场监督管理局扣押的13袋大米中，有11袋生产日期为“17年04月07日”，2袋生产日期为“17年04月15日”。

5月15日，红塔区市场监督管理局对扣押的13袋涉嫌问题大米逐袋开封检查，经查，生产日期标识为“17年04月07日”的11袋（共计275千克）大米中，发现白色可疑颗粒物共计18.20克；生产日期标识为“17年04月15日”的2袋大米中，未发现白色可疑颗粒物。

经鉴定，该白色可疑颗粒物为食品用塑料包装容器生产原材料（化学名：聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称PET）。根据目前调查情况，该事件中发现的白色可疑颗粒物系稻谷在运输、装卸过程中不慎混入，可排除人为故意掺杂掺假。

经红塔区市场监督管理局排查，截至2017年5月17日18时，在红塔区辖区内未再发现该类涉嫌问题大米，也未再接到相关投诉举报。下一步，红塔区市场监督管理局将依法对该案进行处理。

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