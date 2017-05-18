苏起：大陆对台不会热炒酱爆 但压力仍在

（联合早报网讯）台湾国安会前秘书长、台北论坛基金会董事长苏起17日表示，北京在可见未来应不会对台动武。台湾海基会前董事长洪奇昌则认为，中国大陆国家主席习近平将两岸统一当成非常重要的历史使命，因此绝不会轻易走向武力。

台湾《旺报》17日公布“蔡政府两岸关系调查”民调并举行论坛。曾着文论述“武统台湾”的中国人民大学“重阳金融研究院”研究员李毅，与会时重申大陆2020年会武力统一台湾的观点。不过，与谈的台湾学者均持不同看法。

苏起在会中表示，大陆海峡两岸关系协会会长陈德铭曾提过，中共对台将“小火慢炖”的说法最具指标性，为此中国大陆在可见未来应不会对台动武。

但他表示，虽然中国大陆不会用“热炒”、“酱爆”的方式，让台湾一下死于非命，但压力仍会存在，陆方会不断加压。

海峡交流基金会前董事长洪奇昌则认为，中国大陆国家主席习近平会将两岸统一当成非常重要的历史使命，一定会透过和平发展轨道进行，绝不会轻易走向武力方式处理台湾议题。

洪奇昌表示，习近平战略定力在于他对这项议题的决心，且时间发展有利中国大陆。因此他会产生一定程度耐心。如何在习近平对台海议题仍有耐心的时空上，改善两岸关系，则是台湾政府需要思考的。

另一方面，海基会前副董事长兼秘书长高孔廉则认为，大陆在2020年对台动武的可能性是零，因为这对两岸人民情感伤害非常大，也影响陆方近年的国际布局，例如亚洲基础设施投资银行及“一带一路”计划等。

至于未来大陆是否考虑武力统一台湾，高孔廉认为，北京当局会衡量机会成本。

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