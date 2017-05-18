电骗党掌握港人出入境纪录 深圳警方接75港人报案

（联合早报网讯）深圳打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组办公室发言人公布，今年初至今共接获75名港人报警，称遭假冒执法人员电话诈骗，较去年同期大增逾六倍，涉及金额达7700万港元，调查发现骗徒掌握了港人出入境纪录进行诈骗，警方正追查是否有黑客入侵出入境部门电脑，盗取700万港人资料。

香港星岛日报网报道，据通报，自今年初至本月15日，共接获75宗香港居民被冒充“公检法”(公安局、检察院、法院)诈骗的案件，被骗金额共6862万多元(人民币，下同，折合约7710万港元)。

发言人还称，众多港人被骗案中，两宗案件被骗款逾千万元，12宗案件被骗款逾百万元，执法部门从众多个案调查得悉，这些港人都经常往返深港两地，骗徒掌握了众人出入境的详细个人讯息，再假冒执法人员密集致电行骗，因此港人受骗率很高。

消息称，有港人接获假冒公安的骗徒来电时，骗徒手法与过往案件类似，同样被告知涉嫌犯洗黑钱罪、遭通缉等，但因能够说出该港人何时前往内地和返回香港，甚至经哪个口岸出入境，使得这些港人相信是真正的公安，最后被骗巨款。

据悉，骗徒掌握了众多港人的中港出入境纪录，公安正深入调查原因，不排除有黑客攻入出入境部门电脑系统，获取可能高达数以百万计的港人出入境、个人身份等资料，也不排除有内部人员盗取资料，悄悄转售骗徒牟利。

为防范骗案，深圳市反诈中心要求，全市商业银行加强对港台人士办理开卡等银行业务的审核工作，并加强对港人进行反诈骗宣传，例如港人要求处理大金额转帐时，要问清楚转帐用途和收款人的身分等，同时要求银行必须将开设帐户人士的电话、地址呈交派出所，以防有骗徒利用他人身份开户收取骗款和洗黑钱。

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