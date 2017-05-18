中国自主研制武直19E出口型武装直升机今首飞

（联合早报网讯）有“黑旋风”之称的中国武直19E出口型武装直升机将于今天上午在哈尔滨哈飞机场首飞。

据央广网报道，由中国航空工业自主研制的武直19E直升机是国家批准出口型号，基本构型与直-19差不多，任务设备根据不同的出口国家会有变化，还能够根据客户的要求进行改装，较适合低强度、频繁出动、快速反应的任务。

报道指，它的问世将成为“中国智造”的又一张崭新名片，也是中国国产直升机“走出去”迈出的坚实一步。

武直-19E是中国最新研制的4吨级串列窄机身专用武装直升机，航空工业哈飞副总设计师李生伟介绍说，这款直升机具备了专用武装直升机的典型外貌特征：串列式座舱布局、四叶复合材料旋翼、函道式尾桨和后三点式起落架等等。

“串列式的双座，两名成员，前面是驾驶员，后面是武器操作员，一般的直升机，正面受到攻击的概率最大，串列式的话可以减少被攻击的面积，提高成员的生存率。抗坠毁的起落架，短翼式的武器挂梁，这都是国际武装直升机的特点。”不过，李生伟说，武直19E前颚下硕大的圆球体算是它特有的容貌，这相当于是武装直升机的眼睛，用它来搜索和发现目标，并用它来瞄准，指导武器进行打击。这种吨位的直升机一般是不会装专门的机炮，但是它的短翼下可以挂机枪。

在挂件方面，李生伟说，武直-19E“主要可以挂载空地导弹、空空导弹、火箭弹和航空机枪，主要可以攻击地面的装甲车，消灭敌人的有生力量。这个是空地导弹，主要是用于反坦克的，里面挂的是火箭弹，每侧短翼上有两个挂点，一共是四个挂点，可以混挂各种武器。”

李生伟说，武直19E的设计源自于直-9，他们是有血缘关系。“后机身很多地方像极了直9，这是因为它借鉴了直9的成熟特点，像涵道尾桨是最明显的，还有桨箍，桨叶等。涵道式尾桨有几个显著的特点，一个是噪音要比常规尾桨小很多，可以降低敌人噪声的探测距离。另外受保护好些，因为外面套了个涵道环，不会受到低空时树干等的干扰，防治这些东西卷入尾桨之后被破坏，所以低空的安全性会好很多。”

李生伟说，这型直升机在研制之初就综合了国际的先进经验，所以在使用性、维护性、可靠性方面有很大的提升，它的机动性和相应的性能指标都已经达到了国际同类直升机的水平。界面按照出口要求都做了英文界面。这款直升机完全是按照抗坠毁设计的。抗坠毁座椅上安装了防弹装甲，可以抵挡12毫米机枪的攻击，提高成员的生存率。油箱是抗坠毁自密封的，在遭受攻击后，可以保存剩余的燃油让直升机安全返航。直升机的起落架就是一个抗坠毁的起落架，它可以吸收大部分的能量，保证机头的完好。战斗机是靠弹射座椅来提高成员生存能力，而直升机是靠抗坠毁来提高生存能力。

军事专家傅前哨认为，未来的武直-19将会有进一步改进，尤其在波段雷达和悬挂武器上还有很大上升空间。同时也并不排除出隐身版本的可能性。“首先旋翼系统要做较大调整，武装直升机的隐身要比战斗机的隐身更复杂更难，这是因为雷达隐身要好以外，它的红外信号特征要进一步降低，很多轻小型的地对空导弹普遍采用的是红外制导，这就要求红外抑制技术要到位。第三个是声学隐身，它的声音一定要小，如果很远就听到它了，就达不到隐身的目的了。要具备完全雷达隐身能力的武装直升机应该说难度还是不小的。”

报道称，目前已有国外客户表示出了对武直19E的兴趣，潜在客户主要为一些传统军售国家。

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