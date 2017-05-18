广州粤羽老板：即使变卖财产也会支付林丹薪酬

（联合早报网讯）在2016-2017赛季中国羽超联赛期间效力广州粤羽俱乐部的林丹，前天联合六名运动员发表声明，指俱乐部拖欠薪金，如不立即支付，将采取法律手段维护权益。广州粤羽俱乐部董事长兼总教练高军17日赶往河源，与经营合作伙伴以及河源市体育局、河源主场相关赞助商会面并商讨解决方案。

高军透露，除林丹外，其他所有运动员以及教练员的50%薪酬将在近日立即支付。

《广州日报》报道称，拥有广州粤羽四年经营权的合作伙伴负责人付迅承诺，一定全额支付林丹以及俱乐部其他运动员、教练员的全部薪酬，但是他需要时间筹集资金，希望林丹先专心征战苏迪曼杯。

林丹上赛季加盟广州粤羽，一共出场8次，先后击败谌龙、石宇奇等国家队主力，并协助俱乐部成功保级。

据了解，林丹在整个赛季的薪酬达到税后400万元（人民币，下同）。羽超联赛结束至今已近四个月，林丹还是没有收到任何报酬。他在声明中要求广州粤羽尊重运动员的付出，立即支付全部薪酬，否则将采取法律手段维护权益。

高军透露，从2015年开始，俱乐部连续四年的运营交给了合作伙伴惠州起跑线文体有限公司，林丹的薪酬以及具体支付方式全部由合作伙伴负责人付迅经办。

广州粤羽把主场放在河源市，也是由合作伙伴与赞助商决定。不过，俱乐部并没有因为经营权已经下放而回避责任，高军昨天赶往河源了解情况以及与各方商讨解决方案。

之所以把林丹排除在首批支付薪酬人员之外，是因为他的薪酬太高，合作伙伴方面还需要一定的时间去筹集资金。

高军感谢河源农商银行等已经支付了全部费用的赞助商，也表示会尽快解决整个俱乐部的薪酬问题。

付迅经营的公司此前与不少国家队主力甚至林丹本人都有过合作，他承认，林丹以及经纪人团队此前曾经给予广州粤羽10天宽限期，期限已过仍无妥善方案，所以才在微博上发布声明。

他目前已经通过各种渠道筹集资金，即使变卖财产也会支付林丹的全部薪酬。对于何时能够给出支付的时间表，他表示自己需要一两天时间来计算和协调。

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