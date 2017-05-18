中国4月份70城房价:15个一二线城市同比涨幅全回落

（联合早报网讯）中国国家统计局今日发布2017年4月份70个大中城市住宅销售价格统计数据。国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示，4月份15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落，70个城市中30个城市新建商品住宅价格同比涨幅回落，31个城市环比下降或涨幅回落。

中新网报道，据统计数据，4月份，因地制宜、因城施策的房地产调控政策继续发挥作用。从同比看，15个城市新建商品住宅价格涨幅均比上月回落，回落幅度在0.7至7.4个百分点之间。从环比看，9个城市新建商品住宅价格下降或持平；5个城市涨幅回落，回落幅度在0.2至1.1个百分点之间。

从同比看，4月份70个城市中有30个城市新建商品住宅价格涨幅比上月回落，比3月份增加6个，回落城市中23个为一二线城市。初步测算，一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续7个月回落，4月份比3月份回落2.8个百分点；二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续5个月回落，4月份比3月份回落1.0个百分点；三线城市新建商品住宅价格同比涨幅略有扩大，4月份比3月份扩大0.4个百分点。

从环比看，4月份70个城市中有23个城市新建商品住宅价格涨幅比上月回落，比3月份增加13个；7个城市由上月上涨转为持平或下降；3个城市降幅扩大。

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