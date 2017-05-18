台湾人习惯的三件事让大陆学生崩溃

（联合早报网讯）台湾媒体报道指，虽然语言互通，大陆学生到台湾，总要面临生活习惯不同的调适，“不要闹工作室”新发布的影片中，两名陆生就透露了在台湾最令她们崩溃的三件事。

台湾联合新闻网报道，在这部“让中国学生崩溃和佩服的台湾特色”的影片中，两位来自大陆的女大学生，各自分享来台湾最让她们感到不习惯的事。首先提到的是“小火锅”，她们看到台湾人喝火锅的汤，而且还配白饭，感觉不可思议，因为在她们的故乡不会如此。她们认为，一碗白饭才多少钱，胃应该留着吃肉才对，如果有主食也是吃面，而汤则是用来涮肉的，把涮了那么多肉的汤喝掉很奇怪。

第二件“怪事”是红灯总是特别久，拿出手机刷了3遍Facebook都还不能走，让她们感到“超绝望”，不像她们在大陆手机才刚拿出来就绿灯了。接着她们提到台湾同学出外都用现金，而她们在大陆已习惯使用行动支付，不管是缴水电费、到商店买东西、叫外卖或计程车，用支付宝已很普及，所以如果忘了带手机出门，会让她们感到心慌，因为无法付钱。

虽然有这些不习惯的事，但她们大大赞赏台湾的超商，因为提供的服务多到“很狂”。不但产品多，每次进去都忍不住买点东西，还能购票、列印、寄送物品等等，比大陆的方便多了。

台湾网友也针对她们的“不适应”提出了看法，有人认为台湾的行动支付不普及有很多原因，但“感觉用手拿钱给对方比较真诚，也多点人情味”，也有人觉得使用现金有种“爽感”。另有大陆网友对吃火锅提出不同意见，他表示自己不但会喝汤，还会把汤加进饭里，反而不会吃面，也有其他台湾网友说台湾的火锅汤底跟大陆不同，相对较清淡，煮过料之后才能喝到“精华”。

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