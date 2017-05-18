京津冀及周边今明或现短时臭氧重污染

（联合早报网讯）中国环保部今天(5月18日)向媒体通报称，根据最新空气质量预测预报结果，预计5月18-19日，京津冀及周边地区将出现一次污染过程，北京、天津、河北中南部部分城市空气质量可能达到中度污染，短时可至重度污染，首要污染物为O3。

新京报报道，环保部相关负责人表示，16日以来，京津冀及周边地区受低压系统控制，且气温不断攀升，污染物扩散条件不利，光照加强、温度升高等气象因素为臭氧生成提供了更便利的条件。16日16时40分，北京市气象台发布今年首个高温黄色预警信号，预计17-19日，北京平原大部分地区日最高气温将达35以上。

北京市环保监测中心的预报显示，今天白天，北京空气质量指数160-180，4级中度污染，首要污染物为O3。19日、20日，污染仍将持续，污染等级为4级左右;5月20-23日，受弱冷空气影响，气温下降，污染形势有所改善，区域大部分城市空气质量以良至轻度污染为主，部分地区可能出现中度污染，首要污染物为O3和PM10。

在夏季，特别是6月—8月，京津冀地区的近半数污染日内，臭氧均代替PM2.5成为首要污染物。北京在5月到9月温度较高时，易发生臭氧超标污染。臭氧会刺激呼吸道，臭氧超标时会对人体健康产生一系列影响，引起气道反应和气道炎症增加、哮喘加重等。

多名业内人士指出，臭氧正逐步成为除了颗粒物外，对环境空气质量影响最大的污染物。

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